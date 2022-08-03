Antalya'da tur otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5'i turist 6 kişi yaralandı.

Muharrem Aydın'ın (56) kullandığı 07 YAV 44 plakalı kamyon, Çakış Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta İsmail Erdem idaresindeki 07 EYS 07 plakalı turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen çıkarılamayınca bölgeye 2 vinç çağrıldı. Vinçlerin yardımıyla kaldırılan araçtan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayı haber alarak gelen Aydın'ın yakınları kurtarma çalışmalarını üzüntüyle izleyerek gözyaşı döktü.

Kamyonda bulunan sürücünün oğlu Ramazan Aydın ve tur otobüsündeki 5 turist, sağlık ekiplerince Serik ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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