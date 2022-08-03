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Antalya'da orman teşkilatı yangınlara karşı teyakkuzda

AA

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Alan olarak orman varlığının en fazla olduğu iller arasında yer alan Antalya'da, orman teşkilatı, 4 uçak, 9 helikopter ve 2 bin 500 personel ile olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda bekliyor.

Antalya'da orman teşkilatı yangınlara karşı teyakkuzda

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Alan olarak orman varlığının en fazla olduğu iller arasında yer alan Antalya'da, orman teşkilatı, 4 uçak, 9 helikopter ve 2 bin 500 personel ile olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda bekliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da orman teşkilatı personeli, bir yandan yangınların çıkmaması için vatandaşları bilinçlendiriyor, diğer yandan olası yangına erken müdahale edebilmek amacıyla kulelerden ve insansız hava araçlarından "yeşil vatanı" sürekli izliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, hava sıcaklığının yüksek, nem oranının ise düşük olduğu dönemlerin yangınlar açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Özellikle böyle dönemlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dikici, "Açıkta ateş yakmayalım, tarla temizliğiymiş, anız yakmakmış, mangalmış, yapmayalım. Arabadan sigara izmariti atmayalım. Yangınsız, ormanları koruyarak bir dönem geçirelim." dedi.

Teşkilat olarak yangınlar çıkmadan önlenmesi noktasında yoğun çalışmalar yaptıklarını, mahallelere, köylere, okullara giderek, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda sohbetler gerçekleştirdiklerini anlatan Dikici, vatandaşlara da bu hususlara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yangın çıktığında da durumdan haberdar olan herkesten 112 ya da 177'yi aramasını isteyen Dikici, yangına hızlı müdahalenin de söndürmede etkili olduğunu kaydetti. Bu yıl "yangın mevsimi"nde (Orman Kanunu'na göre mayıs ayı başından kasım ayı sonuna kadarki dönem, yangın mevsimi olarak tanımlanıyor) 100'e yakın yangın söndürdüklerini belirten Dikici, çoğu yangının büyümeden söndürüldüğünü bildirdi.

- "2 bin 500 personel teyakkuzda"

Orman teşkilatının yangınlar sırasında fedakarca mücadele yürüttüğünü, yangını söndürmek için gece gündüz cansiparane çalıştığını dile getiren Dikici, "Genel Müdürlüğümüz izinleri kaldırdı, kaldırmasa da zaten hiçbir ormancı bu mevsimde izin için gelmez. Ekiplerimiz hazır. 200 karadan müdahale edebileceğimiz aracımız, 24 saat gözetleyen İHA'mız, 4 'air tractor' tipi uçağımız, ikisi 10 tonluk, ikisi de gece uçuşuna müsait 9 helikopterimiz var. Yaklaşık 2 bin 500 personelimizle yangınlara odaklandık." diye konuştu.

Vedat Dikici, bu süreçte ormanlara girişlerin de yasaklandığını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da orman yangınlarına karşı tüm kurum temsilcilerine duyarlı olmaları yönünde talimat verdiğini ifade etti. Dikici, tüm kurumlarla, muhtarlarla iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Düzlerçamı Yangın Ekip Başkanı Orman Muhafaza Memuru Cevdet Aydın da olası yangınlara karşı gece gündüz hazır bir şekilde beklediklerini söyledi.

"Yangın mevsimi"nde daha fazla teyakkuzda olduklarını dile getiren Aydın, "Herhangi bir yangın çıktığında anında müdahale edebilmek için hazır bir şekilde bekliyoruz. İlk yangın ihbarı geldiğinde ilk müdahale aracımız var, öncelikle onu gönderiyoruz, akabinde ihtiyaç duyulursa arazöz ekibini harekete geçiriyoruz." dedi.

Aydın, ihtiyaç duyulduğunda hava araçlarını yönlendirdiklerini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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