Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış 10 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.

Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağacın altında bebek olduğunu fark etti.

Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği terk edenleri bulmak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.