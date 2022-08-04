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Batı Akdeniz mermer sektörü temsilcileri Antalya'da bir araya geldi

AA

Batı Akdeniz mermer sektörü temsilcileri Antalya'da bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'da mermer sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri, ticareti geliştirmek, ihracatı artırmak ve sorunları değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Batı Akdeniz Mermer Sektörü Buluşması, İş Görüşmeleri, Sektörel Değerlendirme ve Tanışma" toplantısında, mermer sektörü iş birliği platformu kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Korkuteli ilçesinde kurulacak Mermer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Çetin, ilçede mermer sektörünün imajını güçlendirecek, teknoloji düzeyi ileri ve çevreci bir bölge oluşturulacağını ifade etti.

Mermer sektörünün sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözümü konusunda da önemli girişimlerde bulunduklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Mermer sektörü ülke ekonomisi için olduğu kadar bölgemiz için de büyük bir öneme sahip. Ülke olarak blok mermerde dünya lideriyiz, dünya rezerv varlığının yüzde 30 ila 40 kadarı bizde. İşlenmiş mermerde İtalya ve Çin bizden önde olsa da bu alanda da gelişme var. Antalya üzerinden ihracat geçen yıl 260 milyon dolara çıktı, bölge olarak yarım milyar doları geçtik, bölge olarak ihracatımızın dörtte birine yakını bu sektörden. TOBB sanayi kapasite raporu verilerinde bölgemizde mermer sektörü ilk sırada yer alıyor. Üç ilde bine yakın iş yeri var."

Çetin, sektörde ürün işleme ve kalitenin de sorunlara rağmen arttığını ve daha fazla ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi.

Mermerin kimyasal atığı olmayan, birçok alana göre çevre dostu sayılacak bir sektör olduğuna işaret eden Çetin, bazı bölgelerde açılan ocakların sektörün imajını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu algıyı yıkmak amacıyla bir ilde veya bölgede ruhsat verilirken, ocak koşulları belirlenirken yerel yönetimlerin de görüşlerinin alınması gerektiğini söyleyen Çetin, bölgenin ve sektörün talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak en doğru kararın yerel yönetimlerde verileceğini vurguladı.

- Sektör yeni pazarlar peşinde

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Küçükyaman da BAİB olarak yeni pazarlar bulmak amacıyla Güney Afrika ve İtalya'ya ticaret heyetleri gönderdiklerini belirtti.

İleriki günlerde de Mısır'a gideceklerini söyleyen Küçükyaman, "Güney Afrika hedef ülkelerimiz arasında. Güney Afrika'ya 1 milyon dolarlık ihracatımız var, yerinde sayıyor. Burada bir mermer kültürü oluşturmak istiyoruz. Çin'in yerini en az 5 ülke ile doldurabiliriz." dedi.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu da Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 mermer firmasının faaliyet gösterdiğini, bölgenin genişlemesi için girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Toplantıda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile mermer sektörüne yönelik bölgesel master planı hazırlanması, mermer sektörü proje pazarı düzenlenmesi konularında görüş birliğine varıldı.



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