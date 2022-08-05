Serik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

E.S. (69) idaresindeki 07 CIP 14 plakalı otomobil Yanköy Mahallesi'nde A.A. (31) idaresindeki 07 D 0895 plakalı motosikletle çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.