Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bir eve ve araca düzenlenen operasyonda 3840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler F.Ş, F.A, H.G, F.D. ve U.Ş. gözaltına alındı.

F.A. ve F.D. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.Ş, U.Ş. ve H.G. tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.