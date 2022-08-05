Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

AA

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz'den Sporting Lizbon takımının 24 yaşındaki ön liberosu Idrissa Doumbia'yı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, son günlerde transferlerin hız kazandığını söyledi.

Dün Lusamba'yı kadrolarına kattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugün Sporting Lizbon'dan Doumbia'yı bir yıllığına kiraladık. Kendisi hazır bir oyuncu. Hem teknik ekibimizin hem de transfer komitemizin takip ettiği, istediği bir oyuncuydu. Camiamıza hayırlı olsun. Faydalı olacağına, takıma katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

Fildişi Sahilli futbolcu Idrissa Doumbia ise Alanya'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Doumbia, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu belirterek "Daha önce burada oynayan Borja ile konuştum. Bana kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Alanyaspor'da olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör ...
Antalya'da jandarma tarafından senaryolu tatbikat
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma tarafından senaryolu tatbikat
Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı
YEREL HABERLER Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma ...
Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını ...
Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi ...
Adet fiyatı yükseltilen balon balığında, talep artışı beklentisi
YEREL HABERLER Adet fiyatı yükseltilen balon balığında, talep artışı ...
Serik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Serik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ...
Finike'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Finike'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşamını ...
Bulgaristan'da laboratuvar krizi; Türk TIR'ları 3 gündür sınırda bekliyor
YEREL HABERLER Bulgaristan'da laboratuvar krizi; Türk TIR'ları 3 ...
Antalya'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Antalya'da balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi ...
Eğirdir'in 'Altınkum'u 'kömürkum'a dönüştü
YEREL HABERLER Eğirdir'in 'Altınkum'u 'kömürkum'a dönüştü
Yılın en etkileyici meteor yağmuru; dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre
YEREL HABERLER Yılın en etkileyici meteor yağmuru; dünyaya giriş ...
Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Arnaud Lusamba, Alanyaspor´da
YEREL HABERLER Arnaud Lusamba, Alanyaspor´da
Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve ...
Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı ...
Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin çarptığı Dilan öldü/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin ...
Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi ...
Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin çarptığı Dilan öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken önce otomobil, sonra cipin ...
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını ...
Alanya'da engelli bireylere kürek sörfü eğitimi
YEREL HABERLER Alanya'da engelli bireylere kürek sörfü eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.