Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve Alanya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 55 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk turunda sporcular, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Tecelli Aydın Görgülü, gazetecilere, yarışlara farklı illerden katılım olduğunu söyledi.

Sporcuların 380 metre yükseklikten atlayıp, sıfır noktasına iniş yaptığını vurgulayan Görgülü, "Sporcularımız 1,5 dakikalık aralarla inişlerini gerçekleştiriyor. En az hatayla hedefe inen sporcularımızın 6 tur sonunda dereceleri belli olacak." dedi.

Organizasyon yarın saat 17.00'da Kleopatra Plajı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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