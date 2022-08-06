Muratpaşa Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sürdürülen görüşmelerin sonucunda 2022-2024 yıllarını kapsayan sözleşme, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mercan arasında imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi'nde iki yıl boyunca uygulanacak toplu sözleşmeyle en düşük maaş, bayram ikramiyeleri, yol ve çocuk yardımı ve çeşitli hizmet kolları için ödenen tazminatlar hariç 7 bin lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle bir sentez yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Maaşların tüketici fiyat endeksine göre belirlendiğini aktaran Uysal, "Amacımız kamu hizmetleri aksatılmadan bütçe imkanları çerçevesinde emekçilerimizi gelişen ekonomik şartlarda maksimum koruyacak noktayı bulmaktı. Şu anda imzaladığımız sözleşmeyle buna ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.