Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde cüzdan buldu.



Ekipler, içerisinde 2 bin 850 lira ile banka kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.



Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından M.B'ye ait olduğu belirlenen cüzdanı sahibine ulaştırdı.







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