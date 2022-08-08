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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu:

AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu:

ANTALYA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar." dedi.

Özbek, Galatasaray'ın ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlık olmadan güzel bir lig yaşanmasını dileğinde bulundu.

Ligin cumhuriyetin 100. yılında sona ereceğini belirten Özbek, "Cumhuriyete yakışır, cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleri çerçevesinde ligi sürdürmemiz lazım." dedi.

Antalya'da çok sıcak bir havada oyuncuların ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Özbek, "Lige galibiyetle başladık. Tam istediğimiz oyunu oynayabildik mi? Hayır. Daha sezonun başı. Hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha da güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla beraber taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız." dedi.

Sezonun başlamasıyla takımda eksikliklerin daha net ortaya çıktığına işaret eden Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olmasını diliyorum. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyorum. Hayatımda hiçbir hizmetten yorulmadım. Galatasaray'a hizmet etmek büyük bir şeref. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli. Cumhuriyetin 100. yılı. Galatasaray'a cumhuriyetin yüzüdür." diye konuştu.



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