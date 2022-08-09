59. Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sinema Okulu için başvurular başladı

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ANTALYA (AA) - 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 4. Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, "Gençler üretecek, Antalya gençlerle yükselecek" sloganıyla 2019'dan bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu'nun 2-7 Ekim'de çevrimiçi düzenleneceğini bildirdi.

Okul için son başvurunun 1 Eylül olarak belirlendiğini ve başvuru formunun festival web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilere bu yıl da ilham vermeye, hayallerine giden yolda bir adım daha atmaları için destek olmaya devam edeceğiz. Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün başarılara imza atmış önde gelen isimleri Altın Portakal Sinema Okulu'na seçilecek 250 öğrenci ile tecrübelerini paylaşacak."

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilecek söyleşi ve röportaj videolarına festivalin sosyal medya hesaplarından herkes ulaşabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor. Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.​​​​​​​



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