Kaleiçi OldTown Festivali, İtalya'da tanıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Kaleiçi OldTown Festivali, İtalya'nın Gradara kasabasında gerçekleştirilen Sihirli Kale Festivali'nde tanıtıldı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeden 3 kişilik heyet, Gradara'da düzenlenen festivale katıldı. Festival kapsamında Gradara ve Rimini belediyeleri ile Urbino Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet, bu yıl 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek Kaleiçi OldTown Festivali hakkında da bilgi verdi.

Ayrıca heyet, ziyarette katılımcılara yaşayan antik kent Kaleiçi'ni anlatan çeşitli hediyeler vererek, İtalyan heyeti, festivale davet etti.

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