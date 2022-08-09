Kaleiçi OldTown Festivali, İtalya'da tanıtıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Kaleiçi OldTown Festivali, İtalya'nın Gradara kasabasında gerçekleştirilen Sihirli Kale Festivali'nde tanıtıldı.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeden 3 kişilik heyet, Gradara'da düzenlenen festivale katıldı. Festival kapsamında Gradara ve Rimini belediyeleri ile Urbino Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet, bu yıl 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek Kaleiçi OldTown Festivali hakkında da bilgi verdi.
Ayrıca heyet, ziyarette katılımcılara yaşayan antik kent Kaleiçi'ni anlatan çeşitli hediyeler vererek, İtalyan heyeti, festivale davet etti.