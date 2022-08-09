Kumluca'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Adnan Menderes Bulvarı Buğday Pazara kavşağında, kırmızı ışıkta bir kamyonetin yavaşlaması üzerine arkasından gelen iş makinesi, kamyonet, 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



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