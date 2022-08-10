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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB'de çalışanlar, kanser taramasından geçecek

AA

Antalya OSB'de çalışanlar, kanser taramasından geçecek

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında isteyen bölge sanayicilerine ve çalışanlarına ücretsiz kanser taraması yapılacak.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Antalya OSB Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleştirilen imza töreninde, Sağlık Bakanlığınca 2014'ten bu yana meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserleri için tarama programları uygulandığını belirtti.

Vatandaşlardan alınan örneklerde şüpheli bir durum ile karşılaşıldığında ileri tetkik ve tedavisine başlanıldığını anlatan Başıbüyük, erken teşhis ile insanların sağlıklarına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Antalya OSB Yönetimi ile imzaladıkları protokol ile bölgede önemli bir tarama gerçekleştireceklerini aktaran Başıbüyük, "Kepez Belediyesine ait mobil kanser tarama aracı ile fabrikaların iş işleyişini aksatmayacak şekilde meme, rahim ağzı ve bağırsak kanser taramasını gerçekleştireceğiz. Çalışanlardan alınacak örnekler incelendikten sonra şüpheli bir durum var ise kişi ile iletişime geçerek hastanelerimize davet edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Mobil araç fabrikalara gidecek, sağlık ekibi tarama yapacak

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da çalışanların hayatına ve sağlığına pozitif bir dokunuş yapmak istediklerini kaydetti.

Kanser hastalığında erken tanının ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Bahar, OSB bünyesindeki herkesin bu tarama faaliyetine katılması çağrısında bulundu.

Firma yetkililerinin talep ettiği gün ve saatte mobil kanser tarama aracı, fabrikalara gidecek ve mobil sağlık ekibi, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere de bağırsak kanseri taraması yapacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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