Antalya'da kurulan "Orman Kütüphanesi" kitapseverleri ağırlıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 1500 metrekare alana kurulan açık hava temalı "Orman Kütüphanesi" kitapseverlerin uğrak yeri oldu.

Kepez Belediyesinin Dokumapark'ta kurduğu, açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen kitaplıkların bulunduğu kütüphane, kitapseverlere sessiz ve huzurlu bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Özellikle çocukların okuma alışkanlıklarının artırılması için 1500 metrekare alana kurulan kütüphanede, binin üzerinde kitap yer alıyor.

Yaz tatilini değerlendiren çocuklar, doğanın içinde görsel tasarımıyla dikkati çeken Dokumapark Orman Kütüphanesi'nde doğayla iç içe, kuş sesleri arasında kitap okuyor.

Sabah saatlerinde kütüphaneye gelen çocuklar, gün boyunca kitap okuma, birbirleriyle kaynaşma imkanı buluyor.

Orman Kütüphanesi'ni, Antalya'nın Akseki ilçesinin geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli ev, rengarenk ağaç evler ve hobbit evi süslüyor.

Akseki taşlarıyla yapılan 36 metre genişliğinde, 6 metre yüksekliğindeki tarihi yapı Orman Kütüphanesi olarak Antalyalılara hizmet veriyor.

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