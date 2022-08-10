Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir, 2 gram kokain, 43 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu nitelikli haplar, hassas teraziler, bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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