En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Antalya'ya pirinç yüklü tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 4 aylık titiz çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Aksu ilçesinde durdurulan pirinç yüklü tırın şoför kabin bölümünde yapılan aramada 3 ayrı çantada 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.K. ve yanında bulunan İ.H.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.