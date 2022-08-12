Alanya'da yaşayan Rus çift, Türkiye'nin gönüllü turizm elçiliğini yapıyor

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Alanya'da yaşayan Rus çift, sosyal medyada kurdukları kanaldan paylaştıkları videolarla takipçilerini Türkiye'ye davet ediyor.

Ülkesinde kalp rahatsızlığı sonrası doktorun yüzmesini tavsiye ettiği Evgenii Glukhovtsev, eşi Ella Glukhovtseva ile 4 yıl önce tatil için Alanya ilçesine geldi.

Yaklaşık bir ay süren tatilin ardından ülkesinde doktora giden Evgenii Glukhovtsev, "Ne için geldin, senin hiçbir sorunun yok" denmesinin ardından kendisine iyi geldiğini düşündüğü Alanya ilçesinde ev satın aldı.

Ülkelerinde bir sosyal medya kanalının sahibi olan Rus çift, Alanya'da da video çekmeye devam etti.

Kleopatra Plajı, Alanya ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını, doğal güzelliklerini, lezzetlerini çektikleri videolarla anlatan Glukhovtsev çifti, adeta Türkiye'nin gönüllü turizm elçisi oldu.

Evgenii Glukhovtsev, AA muhabirine, Rusya'da kalp sorunu olduğu gerekçesiyle doktoruna gittiğini belirterek, "Doktorum 'senin yüzmen lazım' dedi. Biz de 4 yıl önce Alanya'ya geldik. Burada Kleopatra Plajı'nda yüzdüm. Bir ay sonra Rusya'daki doktoruma gittik. Bana 'Problemin yok, yüzmek sana iyi gelmiş' dedi. Ben de burası bana iyi geldiği için buradan ev aldım." dedi.

Her gün 2 kısa video çektiklerini söyleyen Evgenii Glukhovtsev, en çok da Kleopatra Plajı videolarının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Haftada birer saatlik 2 uzun videoyu kanallarında paylaştıklarını dile getiren Evgenii Glukhovtsev, "Alanya hakkında övgü dolu sözler söylüyor ve Türkiye'nin tanıtımını yapıyoruz. Türk insanı çok sıcak. Ben çok seviyorum. Herkes özgür ve istediği gibi giyinebiliyor. Sizin hayatınıza müdahale olmuyor." diye konuştu.

- "Şu anda 93 bin takipçiye ulaştık"

Ella Glukhovtseva ise Rusya'da gazetecilikten emekli olduktan sonra eşiyle sosyal medyada kanal kurduklarını, Alanya'ya geldikten sonra kanalı daha aktif kullanmaya başladıklarını belirtti.

Alanya'ya gelmeden önce 2 bin takipçilerinin olduğu bilgisini veren Ella Glukhovtseva, "Şu anda 93 bin takipçiye ulaştık. Burada şunu anladık; demek ki Türkiye ile ilgili bazı şeyleri göstermek gerekiyordu. Biz de Türkiye'yi kendi gözümüzle anlatmaya çalıştık." dedi.

Her videolarının ortalama 30 binden fazla izlendiğini dile getiren Ella Glukhovtseva, Türkiye'de gezdikleri, gördükleri yerleri videolarla anlatıp Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını ifade ederek, "Videolarımızı izleyip gelenler var. Biz kendilerine, nasıl tatil yapılır, nereler gezilir, ne yenilir hep söylüyoruz." diye konuştu.

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