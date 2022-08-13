Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



S.K'nin (37) kullandığı 15 ABJ 310 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi Aksu Çayı mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada yaralanan S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.







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