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Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

S.K'nin (37) kullandığı 15 ABJ 310 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi Aksu Çayı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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