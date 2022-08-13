Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen M.Y'yi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 61 gram metamfetamin ve sigara paketinde 2 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik köpeği Pars'ın da yardımıyla şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2,56 gram esrar ile seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulundu.

M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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