Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.Z'nin (43) kullandığı 07 YZ 795 plakalı otomobil, Teke Mahallesi'nde K.T. (19) yönetimindeki 07 AUB 950 plakalı otomobille çarpıştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.