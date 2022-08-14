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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu

AA

Antalya'da kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kayıp olarak aranan 22 yaşındaki genç, falezlerde ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, ailesinin iki gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Oğuz Kaan Caner'in bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Caner'e ait telefon sinyalini aldıkları Konyaaltı Sahili'nde aramalarını yoğunlaştırdı.

Dron ile havadan ve karadan arama çalışması yapan emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri, falezlerde erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin üzerinde, iki gündür kayıp olarak aranan Oğuz Kaan Caner'e ait kimlik bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla halatlar ve sedyeyle yaklaşık 300 metre taşınarak yukarıya çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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