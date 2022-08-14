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Antalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyor

AA

Antalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde besicilik yapan Yaşar Öz'ün 6 yaşındaki ineği, üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Perakende Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Öz, AA muhabirine, çiftliğinde "Holstein-Simental melezi" ineğinin doğum yaptığını fark edince, eşi ve çocuklarıyla ineğe destek olduklarını söyledi.

Doğum sırasında üç buzağının dünyaya geldiğini dile getiren Öz, 22 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve ilk defa üçüz buzağı olayı ile karşılaştığını belirtti. Buzağıların 15 günlük olduğunu aktaran Öz, "Sağlık durumları çok iyi. Biberonla besliyoruz. İlk kez üçüz buzağı gördüğümüz için şaşkın ve sevinçliyiz." dedi.

Yaşar Öz'ün eşi Münire Öz de ineğin eşi ve çocuklarının yardımıyla sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini ifade etti. Buzağılarla birer evlat gibi gece gündüz ilgilendiklerini dile getiren Öz, onların da birer aile ferdi haline geldiğini kaydetti.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de Öz ailesini ziyaret ederek, üçüz buzağılar hakkında bilgi aldı.

Üçüz buzağı doğumunun nadir görüldüğünü aktaran Metin, "Yaşar Öz, bilinçli bir hayvan üreticisi. Şu ana kadar ineklerinden 5 tanesi ikiz doğurmuş, şimdi de üçüz buzağısı oldu. İyi bir çiftliği var. hayvanlarına çok iyi bakıyor ve ilgileniyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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