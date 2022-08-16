Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu'nun temeli atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi vahşi depolama ve çevreye olumsuz yönde etkileyen şehir çöplüğünden kurtaracak önemli bir projeye imza atılıyor.



Koru Mahallesi Denizüstü mevkiinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor. İnşaatına başlanan aktarma istasyonu tamamlandığında, tesiste bekleyen araçlara ilçeden toplanan katı atıklar yüklenecek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin komşu ilçe Alanya'daki katı atık ve bertaraf tesisine aktarılacak.



Kısa sürede tamamlanması planlanan istasyon ile ilçedeki vahşi çöp alanı kapatılarak doğaya kazandırılacak.













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