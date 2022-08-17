Muratpaşa'da yapılan spor salonu eğitim öğretim yılıyla hizmete açılacak

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nin bahçesinde inşaatına devam ettiği spor salonu, yeni eğitim ve öğretim yılıyla açılacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine inşa edilen spor salonlarına Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi de ekliyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce inşaatı yapılan spor salonunda zemin beton işlemleri devam ederken çalışmalarının yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor.



Spor salonunun ders saatlerinde öğrenciler arta kalan zamanda ise mahalle sakinleri kullanabilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokol çerçevesinde Muratpaşa'da bugüne kadar 5 okulun bahçesine spor salonunu inşa ettiklerini belirtti.



Metin-Nuran Çakallıklı'nın 6'ncı salon olacağını kaydeden Uysal, "Okul bahçelerine yaptığımız salonlar ve diğer yatırımlarımızla Muratpaşa'mıza birçok spor tesis kazandırdık. Müteahhitlik hizmetlerine başvurmadan, kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





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