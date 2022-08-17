Antalya'da yüzmek için ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Manavgat'a tatile gelen 20 yaşındaki Cihan Orhan, Ulukapı Mahallesi Priz mevkisinde, 2 arkadaşıyla Manavgat Irmağı'na girdi. Irmakta bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Orhan için arkadaşları yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timi ile Side Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri su altında arama yaptı.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın sonunda SAK ekipleri tarafından Cihan'ın cansız bedeni, suya girdiği yerin yakınında, 11 metre derinlikte bulundu.

Kıyıya çıkartılan Orhan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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