Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikte erkek cesedi bulundu.

Çamlıbel Mahallesi 4980 Sokak'taki zeytinlik alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin Yusuf Arslan Karasağiz'a (23) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.