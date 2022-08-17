Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kumköy Mahallesi'ndeki bir markette arama yaptı.

Aramada, çeşitli markalarda 185 kulaklık, 67 hoparlör, 9 kamera ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.