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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı

AA

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yakınının düğününde boşanma aşamasındaki eşi Şenay A'yı tabancayla öldüren Serkan A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, titiz çalışması sonucunda şüphelinin Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'nde dağlık arazide saklandığını tespit etti.

Bölgeye yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheli buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

- Olay

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A, yanındaki tabancayla eşine ateş ederek öldürmüştü.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serkan A'nın eşini üç kız çocuğunun yanında öldürdüğü öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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