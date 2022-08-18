Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 8 milyonu aştı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı otele sahip Antalya'ya, yılın 7,5 ayında yurt dışından gelen turist sayısı 8 milyonu geçti.

Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında turist ağırlayan Antalya'da turizm hareketliliği Kovid-19 öncesine dönmeye başladı. Geçen yıl yaklaşık 9 milyon turisti konuk eden kente, bu yıl 1 Ocak - 17 Ağustos döneminde yurt dışından gelen turist sayısı 8 milyon 15 bin 366 olarak kayıtlara geçti.

Turistlerin ülkelerine bakıldığında bu yıl Rusya'nın yerini Almanya aldı. Almanya'dan geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 250'lik artışla 1 milyon 364 bin turist geldi.

Her yıl ilk sırada bulunan Rusya ise bu yıl ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artışın yaşandığı Rusya'dan 1 milyon 276 bin turist tatil için Antalya'yı tercih etti. Rusya'yı 617 bin 440 turistle İngiltere, 392 bin 135 turistle Polonya ve 236 bin 115 turistle Hollanda takip etti.

- "Bu yıl kasımı da pik aylara ekleyebilirsek çok daha güzel olur"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, turist sayılarının sevindirici nitelikte artarak devam ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla 8 milyonun geçildiğini aktaran Yazıcı, "Geçen yılın aynı dönemine göre çok çok öndeyiz. Uzun süredir günlük 70 binin üzerinde girişimiz var. Turizmcilerle de sık sık bir araya geliyoruz, ekim sonuna kadar otellerin büyük bir çoğunluğu büyük oranda dolu. İnşallah sezonu iyi tamamlayacağız." dedi.

Kentteki turizm sezonunun uzadığına işaret eden Yazıcı, geçen yıl kasımda da hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Bu yıl da aynı tabloyla karşılaşılacağını ifade eden Yazıcı, "Yıllara bakıldığında temmuz, ağustos, eylül ve ekim bizim pik aylarımız, en yüksek misafir ağırladığımız aylar. Geçen yıl, 15 Kasım'a kadar devam etmişti. Bu yıl kasımı da pik aylara ekleyebilirsek çok daha güzel olur şehrimiz için." diye konuştu.

- Avrupa ülkeleri hareketlendi

Vali Yazıcı, geçen yıla göre Antalya'ya turist gönderen ülkelerin dağılımında da önemli bir değişiklik yaşandığını bildirdi.

Özellikle alternatif pazarların doğmaya başladığını dile getiren Yazıcı, geçen yıllarda sayıları azalan ülkelerden de dönüşler olmaya başladığını kaydetti. Yazıcı, bu durumun turizmcileri ve sektörün bağlantılı olduğu esnafı da mutlu ettiğini belirtti.

Kente turist gönderen ülkeler arasında Avrupa ülkelerinde çok ciddi artışlar gözlendiğini anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Almanya ile Rusya arasındaki rakamlar birbirine çok yakın. Dikkat çekici olan Almanya'nın birinciliği almış olması, Polonya ve Hollanda'da çok ciddi artışlar var. Önceki yıllarda azalan, bu yıl tekrar başlayan İsrail var, uzun zamandır gelmiyorlardı, bu yıl 8. sıradalar. Kazakistan 6, Romanya 7, Danimarka 9, Çekya 10. sırada. Avrupa'nın tekrar şehrimize yönelmiş olması, turizmcimizi mutlu ediyor. Rakamlarımız gayet iyi, beklentilerimiz yüksek. İnşallah geçen yılı rahatlıkla geçeceğiz, 2019'u yakalayamayabiliriz ama 'onun birkaç milyon altında yılı tamamlarız' diye umut ediyoruz."

Çok farklı ülkelerden turistlerin geliyor olmasının önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, sektörün de tek bir pazara bağlı kalmak istemediğini ve alternatif pazarlar konusunda önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.





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