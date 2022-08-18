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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimciler kalkınma kooperatifi ile yöresel ürünleri pazarlıyor

AA

Kadın girişimciler kalkınma kooperatifi ile yöresel ürünleri pazarlıyor

ANTALYA (AA) - SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine (KORKOOP) üye kadınlar, geleneksel yöntemle hazırladıkları tarhana, konserve, erişte, reçel gibi gıda ürünlerini satarak geçimlerini sağlıyor.

Kadınları iş gücüne katmak ve üretime teşvik etmek amacıyla 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile kurulan KORKOOP, üretim ağı ve pazarını genişletiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi" hazırlandı.

Korkuteli ilçesinde tahsis edilen, tadilatı yapılan eski bir okulda faaliyete başlayan kadınlar, yöreye ait ürünleri hazırlayıp paketliyor. Burada müşterilerine kahvaltı da hazırlayan kadınlar, Antalyalılara gözleme çeşitleri ve bazlama sunuyor.

KORKOOP üyesi kadınlar kahvaltıda ve soslarda kullandıkları domates, biber, patates, kekik gibi sebze ve aromatik bitkileri de hobi bahçelerinde kendileri yetiştirmeye başladı.

Hazırlanan 100'ün üzerinde ürün Korkuteli ilçesi ve Antalya kent merkezindeki satış merkezlerinin yanı sıra internet sitesi aracılığıyla pazarlanıyor. Böylece ekonomik gücü ve mesleği olmayan kadınlar, kendi ayakları üzerinde durur hale geldi.

KORKOOP'un ürün kataloğunda tarhana, konserve, tereyağ, erişte, reçel, salça, pekmez, zeytin, asma yaprağı, börülce, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, kekik, nane, pul biber, elma sirkesi, nar ekşisi, domates, portakal, armut kurusu gibi ürünler yer alıyor.

- "Anne eli lezzetinde"

KORKOOP Başkanı Dudu Kocabaş, AA muhabirine, bünyelerindeki kadınların annelerinden ve büyüklerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını söyledi.

Daha önce herhangi bir mesleği olmayan kadınların aile bütçesine katkı sağlamaya başladığına işaret eden Kocabaş, "Ben Tarım Kredi Kooperatifinden emekliyim. Tarım ve Orman Bakanlığı kanalı ile zaten Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurmuştuk. Hikayemiz de bize inanan kadınlarımızla başladı. Hazırladığımız projenin kabul görmesi ile de kooperatifimiz kadınlarımıza iş imkanı sağladı. Ev ekonomilerine ciddi katkı sağlamaya başladılar. Buradan kazandığı para ile üniversitede çocuk okutan kadınlarımız da var." diye konuştu.

Kadın üretimini esas aldıklarını ancak bunun yanında çiftçinin bakliyat ve patates gibi ürünlerini de işleyerek, paketleyerek değerlendirdiklerini belirten Kocabaş, şöyle devam etti:

"Girişimci kadınlarımız, satışa çıkan ürünlerimizi büyüklerimizden gördüğü gibi el emeği göz nuru ile hazırlıyor. Böyle olunca da ortaya 'anne eli lezzeti' diye bilinen tatlarda gıda ürünleri çıkıyor. Kooperatif olarak 100'ün üzerinde ürünü işliyoruz. Ürünlerimizin bir kısmı kooperatif yanındaki tarlada yetiştiriliyor. Korkuteli merkez olmak üzere Antalya’da da bir adet satış noktamız var. Özellikle Korkuteli tarhanası, erişte ve dalından taze koparılan meyvelerden yapılan reçellerimiz en çok rağbet gören ürünler oluyor."

- "Kendimi değerli hissetmeye başladım"

Kooperatif çatısı altında çalışan Gülfer Yörük, tamamen doğal üretim yaptıklarını vurguladı.

Daha önce bir işi olmadığını ifade eden Yörük, "Tarhanamızı, eriştemizi, bulgurumuzu hepsini eski usul annemizin, anneannelerimizin bize öğrettiği şekilde yapıyoruz. İki çocuğum var, biri İstanbul'da okuyor diğeri de Antalya'da bir kulüpte basketbol oynuyor. Buradan elde ettiğim kazançla hem çocuklarıma destek oluyorum hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Artık kendimi daha değerli hissediyorum. Bir şeyler yapmanın, başarmanın gururu var. Biz bunları kendi evlerimize de yapıyorduk ama bu kadar değer kazandıramıyorduk. Birlik olunca ürünlerimiz daha da değer kazandı." ifadelerini kullandı.

Yörük, kooperatifte kendisi gibi 10 kadınla birlikte üretim yaptıklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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