Kepez'de ev hanımları için okçuluk kursu açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde düzenlenen okçuluk kursunda gelen talep üzerine ev hanımlarına yönelik seanslar düzenlemeye başlandığı bildirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, Kepez Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği yaz spor okullarında okçuluk kursuna çocuklarını gönderen ev hanımlarının talepleri üzerine onlara yönelik seanslar açıldığı belirtildi.

Turgut Özal Spor Salonu’nda haftada 6 gün yapılan kursların sabah seanslarında kursiyerler ile lisanslı sporcular, öğleden sonra ise ev hanımları ok atıyor.

Ev hanımı kursiyerlere haftanın 2 günü birer saat özel seans açtıklarını belirten okçuluk antrenörü İleyda Keleştemur, yeni dönemde talep olması durumunda ek kurslar açabileceklerini duyurdu.

Yaz kurslarına 9 yaşındaki oğlu Salih ile birlikte kayıt yaptıran anne Leyla Çiftçi de, okçuluktan keyif aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.