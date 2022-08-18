Tuğgeneral Özfidan ve Emniyet Müdürü Ulucan için veda yemeği düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan için veda yemeği düzenledi.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın emekli olması ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın Şanlıurfa'ya atanması nedeniyle düzenlenen yemeğe Vali Ersin Yazıcı, Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve oda başkanlarını katıldı.

Yemekte konuşan Vali Yazıcı, turizmin başkenti Antalya için güvenliğin olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü Ulucan'la 2 yıl, İl Jandarma Komutanı Özfidan ile 1 yıl şehrin huzur ve güvenliği için bir arada çalıştıklarını belirterek

"Antalya'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olması kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmaları sayesinde olmuştur. 8 milyonu aşan yabancı turist sayısıyla ülke ekonomimize büyük katkılar sunan Antalya'mızda yaşanacak bir olumsuzluk bütün ülkemizi kötü yönde etkileyebilirdi. Güvenlikle ilgili en ufak tereddüdü olan kimse oraya tatil yapmaya gitmez. Çünkü tatil insanoğlu için bir ihtiyaç olmakla birlikte zorunluluk değildir. Dolayısıyla güvenliği sağlanamamış, güvenliğiyle ilgili tereddüdü olan hiç kimse o şehre gitmez. Bunun bilinciyle mesai arkadaşlarımla görevimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalıştık. Hem Emniyet hem de Jandarma teşkilatımız bulundukları birimleri başarılı şekilde yöneterek turizmin başkenti Antalya'mızın huzurlu ve güvenli bir şehir olmasında başarılı çalışmalara imza attılar. Ben tekrardan sizlerin huzurunda ikisine de teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.

Emekli olan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da görevi boyunca hukuki, insancıl ve bilimsel olarak hizmet üretmeye gayret ettiğini ifade etti.



​​​​​​​Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da Antalyalı hemşerilerine ve gelen misafirlere layık oldukları huzur ve güveni sağlamak için özveriyle 7/24 görev yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, emekli olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Şanlıurfa’ya atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'a hediyelerini takdim etti.

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