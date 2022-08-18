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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu:

ANTALYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tüm Türkiye’de 7'den 77'ye, vatandaşlarımız gökyüzü gözlem etkinliklerimize akın ediyor. Rakamlara baktığınızda 3 gözlem etkinliğinde toplamda 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık.” dedi

Varank, Antalya Saklıkent'te TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, Kovid-19 ve orman yangınları nedeniyle gözlem etkinliğinin 2 yıldır Antalya'da yapılamadığını, bu özlemin bugünkü etkinlikle giderileceğini belirtti.

Gökyüzü meraklılarıyla Antalya'da tutuşturdukları bilim ve teknoloji meşalesini şimdi Anadolu'nun birçok şehrine yaydıklarını anlatan Varank, şunları söyledi:

"Hatırlarsınız bu seneki ilk rotamız Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'ydi. Zerzevan'ın tarihini ve doğasını, gökyüzü bilimi ile harmanlayarak eşsiz deyimler yaşadık. Ardından Van'da, terör örgütünün dağa eleman devşirmek için kullandığı mekanda biz gökyüzü gözlem etkinliğimizi düzenledik. Daha önce de söyledim, birileri gençlerin eline kalaşnikof verip dağa, ölüme gönderirken biz çocuklarımızın ellerine teleskoplar vererek onları uzaya, bilime yönlendiriyoruz. Biliyorum bu sözlerim birilerini çok rahatsız ediyor ama ben her yerde söylemeye devam edeceğim. Çünkü biz, terörün kökünü kazıdığımız her yerden onların tüm izlerini de sileceğiz. O bölgeler artık kan ve gözyaşıyla değil, bilim ve teknolojiyle anılacak."

Van'dan sonra Erzurum'a gittiklerini ve Anadolu'nun çatısında hep birlikte gökyüzünü izlediklerini anlatan Varank, bunun Erzurum için önemli bir adım olduğunu ama inşallah yakın bir gelecekte Erzurum'un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını ifade etti.

Dev yatırımla Avrupa'nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum'da inşa ettikleri Doğu Anadolu Gözlem Evi'ne kuracaklarını aktaran Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle burası Hubble teleskobuyla yarışacak bir teleskop olacak. Böylece, dünya çapında ses getirecek işlere imza atacak. Bizim yaptığımız çalışmalardaki en temel amacımız çocuklarımızın içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek. İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan, yıldızları, ayı, gezegenleri inceleyen çocuklarımız yarının en önemli bilim insanları olacaklar. Ne mutlu bize ki harcadığımız emekler de karşılıksız kalmıyor. Tüm Türkiye 7'den 77'ye insanlarımız, vatandaşlarımız gökyüzü gözlem etkinliklerimize akın ediyor. Rakamlara baktığınızda 3 gözlem etkinliğinde toplamda 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Ben şahsen, bu eşsiz deneyimi bize yaşatan ve etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç şüphem yok ki, bugün de 52 farklı şehirden gelen ziyaretçilerimizi çok özel zamanlar bekliyor. Birazdan en kaliteli teleskoplarla uzmanlar eşliğinde gece boyunca gökyüzünü gözlemleyeceğiz."

Gökyüzü gözlem etkinliğinde ikisi robotik olmak üzere tam otomatik dört optik teleskobun bulunduğunu belirten Varank, bu teleskoplar sayesinde ulusal ve uluslararası 500'e yakın gözlem projesi yürütülerek çok sayıda keşfe imza atıldığını kaydetti.

Yarın bu teleskoplarla buraya gelen katılımcıların gözlem yapabileceklerini dile getiren Varank, şunları aktardı:

"Aynı teleskoplarla ayı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen Satürn'ü inceleme imkanına sahip olacaksınız. Gündüz, uzay ve astronomi bilimi ile ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak. Sadece gece değil, gün boyunca devam eden etkinliklerimiz var. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün çok fazla size eşlik edemeyeceğim. Bütün etkinliklere geldim, bizzat çadırlarda kaldım ama bugün İstanbul'a dönmem gerek. Bu gece uzun bir süre sizlerle olamayacağım. Ama şu topluluğa baktığımda emin olun gerçekten çok heyecanlanıyorum ve buradaki gençlere sormak istiyorum. Gençler, hazır mısınız, çocuklar hazır mısınız? Pek kıymetli aileleri sizler de hazır mısınız? Uzay ve astronomi dolu 4 gün sizleri bekliyor. İnşallah buradan en güzel şekilde en güzel anılarla ayrılmış olacaksınız. Değerli misafirler artık çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin bağımsızlığı ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı ile eş değer seviyededir. İşte biz de bu noktada, tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon, Türkiye’yi teknoloji üretiminde global bir üs yapma vizyonunun adıdır. Savunma sanayisinden otomotiv sektörüne, uzay bilimlerinden yazılım teknolojilerine kadar ortaya koyduğumuz politikalar bütünüdür. Allah'a şükür bu vizyon çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini de alıyoruz."

Savunma sanayinde ülkenin ortaya koyduğu başarının herkesin malumu olduğunu belirten Varank, Bayraktar'dan Gökbey helikopterine, TCG Anadolu Gemisi'nden Milli Muharip uçağa kadar birçok kritik teknolojiyi artık yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerinin altını çizdi.

"Ürettiğimiz İHA'lar şimdiden savaşların kaderini değiştirmeye başladı. Benzer şekilde otomotiv sektöründe, TOGG ile tarih yazmaya hazırlanıyoruz." diyen Varank, "Doğuştan elektrikli teknolojik aracımızla değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe yeni bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 29 Ekim'de TOGG fabrikasının açılışını yaparak ilk aracı seri üretim bandından indireceğiz." diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde 100 yıllık bir hayali gerçekleştirerek, insanımızın aslında inandığında neleri başarabileceğini bir kez daha dünyaya göstermiş olacaklarına dikkati çeken Varank, şunları dile getirdi:

"Hükümet olarak üzerinde titizlikle durduğumuz Milli Uzay programımız da hız kesmeden devam ediyor. Milli gözlem uydumuz İMECE'yi inşallah 2023 yılı başında yörüngesine fırlatacağız. Seçilecek bir Türk vatandaşını, 2023 yılında, bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Buradaki seçim süreçleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Ve bu topluluk içerisinde canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kim temsil edecek, ay yıldızlı, al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu sene bitmeden uzaya gidecek vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşacağız. Tabi bizim özellikle belirtmemiz lazım. Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve kritik öneme sahip projelerin taşıyıcısı olarak gördüğümüz gençlerimizi de biz hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bir taraftan bilim ve teknoloji merkezlerinde gençlerimize farklı yetenekler kazandırırken diğer taraftan bilim festivalleri ve yarışmalarla onlara araştırma kültürünü aşılıyoruz. Gençlerimiz geliştirdikleri roketleri, insansız hava araçlarını, denizaltıları TEKNOFEST'te sergileme fırsatı bulurken takım halinde çalışmayı öğreniyorlar. Bizler de gençlerimize bu yolda rehberlik etmenin keyfini yaşıyoruz."

- "Gençlerle Türkiye'nin başarı hikayesini yazacağız"

Bakan Varank, geleceğin çocukları, gençleri için çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin başarı hikayesini gençlerle yazacaklarını ifade eden Varank, TEKNOFEST'i örnek gösterdi. Anadolu'da bu ateşi tutuşturduklarını ve TEKNOFEST Karadeniz'i bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenleyeceklerini belirten Varank, tüm Türkiye'yi Samsun'a davet etti.

Etkinliğe katılanların Türkiye'nin hangi yerli ve milli teknolojileri geliştirdiğine TEKNOFEST Karadeniz'de şahit olacağını aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları sürekli olumsuzluk pompalama derdinde. Sürekli diyorlar ki 'Gençler, bu ülkeyi terk etmek istiyor.' Yalan yanlış bilgilerle insanların, gençlerin kafalarını karıştırmak istiyor. Bunu söyleyenler gerçekten gençler neler yapıyor, neler yapabilir, kabiliyetleri neler, görmek istiyorlarsa gelsinler, buyursunlar kapımız herkese açık, gökyüzü gözlem etkinliklerine katılsınlar. Gelsinler, TEKNOFEST'e katılsınlar. O gençler ne kadar başarılı, imkan verildiğinde neleri yapıyorlar, hep beraber gelsinler, görsünler. Gençlerimizin, ülkemiz ve milletimiz için canını dişine takarak nasıl çalıştıklarına şahitlik etsinler ve genç mucitlerimizle tanışsınlar. Ama biz biliyoruz ki onların öyle bir cesareti yok. Varsa yoksa manipülasyon, yalan, kafaları bulandırma, dezenformasyon. Bu yalanlarla siyasi anlamda her platformda mücadele ediyoruz ama gençlerimizle olan muhabbetimizi bu sahte gündemlerle de kirletmiyoruz. Çünkü teknoloji ve bilim ışığında gençlerimizle bizim daha çok gidilecek yolumuz var."

- "Yarının Aziz Sancar'ları buradaki gençlerimiz arasından çıkacak"

Gençlerle her daim birlikte yürümeye devam edeceklerini belirten Varank, birileri gibi gençleri kuşaklara bölmeyeceklerini, her daim birleştireceklerini, bir ve beraber olmanın kıymetini somut bir şekilde yaşayarak göstereceklerini ve bu ruhu da Anadolu'nun her köşesine taşıyacaklarını vurguladı.

Bakan Varank, Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin büyük bir gayretle düzenlendiğini, organizasyonda büyük emek bulunduğunu söyledi. Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Varank, "El birliğiyle imece usulüyle bu etkinlikleri yapıyoruz, neticelerinden çok memnunuz. İnşallah bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu etkinliğe katılan gençlerimiz, yarının en başarılı bilim insanları olacak. Yarının Aziz Sancar'ları buradaki gençlerimiz arasından çıkacak. Biz buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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