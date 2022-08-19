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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak

AA

Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitelerinde kök hücre araştırmaları ve yapay organ üretimi çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Özkan, rektörlük senato salonunda düzenlediği basın toplantısında, görev yaptığı 2 yıllık sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yürütücülüğünde başlatılan İleri Sağlık Araştırmaları adlı altyapı projesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 312 milyon lira bütçe desteği aldıklarını açıklayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İleri Sağlık Araştırmaları altyapı projesi kapsamında, rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyal biyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde altyapı çalışmalarında iyileştirme yaptıklarını belirten Rektör Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptıkları temaslar sayesinde hastanelerine yaklaşık 130 milyon liralık yüksek teknolojik tanı ve tedavi cihazları kazandırdıklarını belirtti.

Özkan, bu cihazlar hizmete girdiğinde özellikle MR, tomografi gibi önemli tetkiklerdeki uzun randevu sürelerinin ortadan kalkacağını ifade ederek, "İki yıl gibi kısa bir sürede hastanemizin en eski binası A blok yataklı servis binası yenilenmiş ve çağımızın gereklerine uygun hale getirilmiştir. Türkiye’nin en büyük akredite multidisipliner uyku laboratuvarlarından birisi hayat geçirilmiş, modern teknolojiye sahip 41 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete sunulmuştur. Ameliyathanesinde Robotik Cerrahi, son teknoloji ileri laparaskopik girişim odaları, Akdeniz bölgesinde olmayan 3 boyutlu kompleks elektrofizyoloji haritalama laboratuvarı kurulmuştur." dedi.

- Yeni nesil genetik laboratuvarı kuruldu

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz bölgesinin en geniş kapsamlı genetik test içeriğini sunmalarını sağlayan yeni nesil genetik laboratuvarını kurduklarını dile getirerek, moleküler patolojik ve genetik testlerin aynı çatı altında hizmet vermesinin Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin kendi kendine yetebilir bir hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Gelir gider dengesindeki bu iyileşmeler hastanemizin ne kadar iyi yönetildiğini gösteren önemli bir göstergedir. Göreve başladığımızda yaklaşık 700 milyon lira olan borç, Maliye Bakanlığımız ile yapılan uzun süreli mesailer ve hastanede gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma sayesinde yaklaşık üçte birine indirildi. Aylık gelirlerimizde yüzde 300'e varan artış sağlandı." dedi.

- Sağlık turizmi gelirleri arttı

Rektör Özkan, Tıp Fakültesi Hastanesinin namının Türkiye'yi aşıp dünyaya ulaşmış olmasının en önemli göstergesinin sağlık turizmindeki artan hasta ve gelir sayısı olduğunu belirtti.

Özel önem verdikleri sağlık turizmi konusundaki çalışmaların meyve vermeye başladığını dile getiren Özkan, "Sağlık hizmetleri kalitesinde ve organizasyonundaki iyileştirmeler sayesinde yabancı hastaların da ilk tercihi haline gelen hastanemizin yabancı hastalardan elde ettiği gelirler yüzde 900'den fazla artmıştır." diye konuştu.

- "En iyisi için söz vermiştim, onun için uğraşıyoruz"

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesinin lokomotif bir üniversite olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimde en iyisini yapmak için söz vermiştim. Onun için uğraşıyoruz. Umuyorum arkamızda hoş bir seda bırakırız. Akdeniz Üniversitesine herkesin sahip çıkması gerekiyor. Burası bilim üreten bir yuva. Bilim olmazsa insanlık olmayacak. Bilim olmazsa bir ülkenin de var olması mümkün değil. Bilim üreten yerler üniversiteler. Akdeniz Üniversitesi de çok kıymetli. Bu üniversitenin bir parçası olmaktan ben gurur duyuyorum. İnşallah biz ve bizden sonrakiler de çok güzel şeylerle karşınıza çıkarız."

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal ve basın mensupları katıldı.

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