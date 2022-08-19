Antalya'da zehirlendiği iddia edilen sahipsiz kedi hayata tutundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da zehirlendiği iddia edilen sahipsiz kedi, yapılan müdahaleyle hayata tutundu.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meydankavağı Mahallesi'nde son 10 gün içinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çok sayıda sahipsiz hayvanın zehirlendiği öne sürüldü.

Muratpaşa Belediyesi, ilk vakanın görülmesiyle birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüyle koordineli şekilde yeni ölümlerin yaşanmaması ve faillerin bulunması için çalışmalara başladı.

Belediye, faillerin yakalanması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de zehirlendiğinden şüphelenilen sahipsiz hayvanlar tedaviye alındı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, koruma altına alınıp tedavi edilen sahipsiz hayvanların hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Başkan Uysal, faillerin en kısa sürede bulunması için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

- Sahipsiz kedi kurtarıldı

Merkezde hayata tutunan hayvanlarından biri de çalışanların "Hayat" adını verdiği sahipsiz kedi oldu.

13 Ağustos Cumartesi günü zehirlenme belirtileriyle merkeze getiren Hayat, tedavinin ardından neşesi ve enerjisine kavuştu. Günlük kontrol sırasında veteriner hekimlerle oyunlar oynayan Hayat, şimdi kendisini sahiplenecek yeni ailesini arıyor.

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