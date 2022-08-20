Antalya’da yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Demre ilçesinde yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu.



Kapaklı Mahallesi Yaylakapaklı mevkisindeki Çayboğazı Barajı'na balık tutmak amacıyla gelen Suriye uyruklu Sami Elahmed, bir süre sonra yüzmek için girdiği suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından yapılan arama sonucunda Elahmed'in cesedi sudan çıkarıldı.



Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.