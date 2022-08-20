Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı

AA

Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu
YEREL HABERLER Antalya’da yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu
Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını ...
Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia ...
Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi ...
Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması ...
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi
Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına ...
Antalya'da zehirlendiği iddia edilen sahipsiz kedi hayata tutundu
YEREL HABERLER Antalya'da zehirlendiği iddia edilen sahipsiz kedi ...
Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim ...
Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi ...
Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla ...
2 yaşındaki bebeğini öldüren anne: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki bebeğini öldüren anne: İçimde biri var, ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi ...
Meral ile 10 günlük eşini falçatayla yaralayan eski koca: İstesem öldürürdüm
YEREL HABERLER Meral ile 10 günlük eşini falçatayla yaralayan eski ...
Antalyaspor'da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalya'da Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen ...
Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan ...
Hayalet ağa dolanıp, yüzgeci kopan caretta carettayı kurtardı
YEREL HABERLER Hayalet ağa dolanıp, yüzgeci kopan caretta carettayı ...
Eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı
'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin rujla boyanmasına tepki
YEREL HABERLER 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin rujla ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da ...
Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor
YEREL HABERLER Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden ...
Alanyaspor´a İtalyan kanat desteği
YEREL HABERLER Alanyaspor´a İtalyan kanat desteği
Alanyaspor, Portekizli Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Portekizli Pedro Pereira'yı kadrosuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.