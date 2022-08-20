Antalya'da deniz yerine caddeye yönelen caretta carettalar telef oldu

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ANTALYA (AA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yuvalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları, deniz yerine yola yönelince geçen araçlar tarafından ezilerek telef oldu.

Sorgun Halk Plajı'nda gece saatlerinde yumurtalarından çıkan caretta carettalar, ışıklardan dolayı yola yönelince araçların altında kaldı.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, plaj çevresindeki aydınlatmaların caretta caretta yavrularının yollarını şaşırmasına neden olduğunu öne sürdü.



Bu sebepten dolayı her gün onlarca yavrunun hayatını kaybettiğini ifade eden Akyol, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yavruların yuvadan çıktıkları dönemde aydınlatmaların kapatılmasını belediye yetkililerinden talep ettiklerini, ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Akyol, sabaha karşı yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağalarının yola yönelip araçlar tarafından ezildiğini anlatarak, "Cadde üzerinde ezilmiş 11 yavruyu saat 06.00 civarında bulduk. Işıkların fazla olması, sahildeki yavruların ışıklara yönelmesi sonucu son olarak 11 yavru öldü. Her gün 10-15 civarı yavru ezilerek ölüyor. Ortalama 200 civarında yavru öldü. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Plaj çevresindeki ışıklandırma sisteminin saat 22.00'den sonra kapatılması gerektiğini dile getiren Akyol, "Işığın verdiği zarar insanlar kadar değil. Yavruların çıkışının ne zaman olacağı belli olmuyor. Aydınlatma bulunmayan 1100 metrelik Mendirek Sahili'nde 86 yuva, aydınlatması olan 1300 metrelik halk plajı alanında 40 civarında yuva var. Geçen sene plajda ışık yoktu, 100'e yakın yuvalama sahası vardı." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval ise sahillerdeki yapay ışıkların, deniz kaplumbağalarını ve doğal hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Işıkların hem yumurtlamak için kıyıya çıkan dişi kaplumbağaların sayısını düşürdüğünü hem de yumurtadan yeni çıkan yavru kaplumbağaların yanlış yöne yönelip hayatlarını kaybetmesine neden olduğunu belirterek, "Oryantasyonlarını kaybediyor, denize gitme süreleri uzuyor, bazen ters tarafa gidiyorlar. Özellikle ay ışığı olmadığı zamanlar, yapay ışıklara gidiyorlar. Denize gidebilseler bile bu alanda çok zaman kaybettiklerinden denize ulaştıklarında yorgun oluyorlar. Böylelikle denizdeki yırtıcılara karşı daha korumasız kalıyorlar." dedi.

- Manavgat Belediyesinden olayla ilgili açıklama

Yavru deniz kaplumbağalarının yolda araçlar tarafından ezilip telef olması sonrasında Manavgat Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Bölgede yuvalama alanı oluşturan deniz kaplumbağaları ve kum zambaklarının korunması için her türlü tedbirin alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Caretta carettalar düşünülerek komplike reflektör yapısı ile ışık kaynağı gizlenen ve homojen aydınlatma sağlayan, aynı zamanda 3000 K ışık sıcaklığına sahip aydınlatma teknolojisi kullanılarak hem vatandaşların keyifle vakit geçirmesi sağlanmış, hem de caretta carettaların yaşam alanları aydınlatma yönünden korunmuştur."



Bir hafta önce de pergoleli oturma alanlarındaki aydınlatmaların denize bakan kısımlarının siyaha boyanarak ekstra önlem alındığı aktarılarak, "Bunun dışında Boğaz sahilimizde kullanılan aydınlatma armatürleri carettaların yönlerini şaşırtacak olan ay ışığı renginde değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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