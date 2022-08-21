Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Trabzonspor 'u 5-2 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, ligin son şampiyonuna 5 gol atarak önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatlarına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı.

Kendileri için inanılmaz bir maç olduğunu belirten Groenendijk, maça hazırlanırken idmanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de değişikliklere gittiklerini dile getirdi.

Maç başladıktan sonra skor avantajını aldıklarını ama Fedor Kudryashov ve Ndao'unun sakatlanmasıyla biraz daha zorlayıcı bir maç oynadıklarını anlatan Groenendijk, "Türkiye liginin geçen sezonki şampiyon takımına 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi şampiyonlar ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız." dedi.

Karşılaşmanın 45+5. dakikasında yedikleri golle devre arasına önde girdiklerini vurgulayan Groenendijk, "Ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öylede oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler ve değişiklikler yaptık. Ancak 2. golü de kalemizde gördük. Taraftarlarımız birinci dakikadan 90'ncı dakikaya kadar takıma hakikaten 12. adam gibi destek oldular. Bunun sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Üçüncü gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik." diye konuştu.





- "Üç kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır"

Groenendijk, Trabzonspor'a son 3 maçta mağlup olmadıklarının hatırlatılması üzerine, bunun farkında olduklarını dile getirdi.

Zorlu bir rakip olduklarını Trabzonspor'a kabul ettirdikleri düşüncesinde olduğunu belirten Groenendijk, şunları kaydetti:

"Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezon da aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. Üç kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır."





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