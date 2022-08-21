Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.K'nin (34) kullandığı ve içerisinde hasta bulunan 06 DZ 6064 plakalı ambulans ile aynı istikametteki B.D (21) idaresindeki 07 EPH 01 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Vatandaşların bilgilendirmesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü ile hasta yakını K.K ve sağlık personeli M.S yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü B.D ise jandarma karakoluna götürüldü.





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