Antalya'da dereye düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Belkıs Mahallesi'nde Hasan Demir, tarlasında göremediği atını, dere içinde bulunca çıkarmak için bir süre mücadele etti. Başarılı olmayan Demir'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Dereye giren itfaiye ekibinin halat bağladığı at, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekibine teşekkür eden Demir, gazetecilere, "İtfaiyedeki arkadaşlar olmasaydı atı buradan çıkaramazdım." dedi.



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