KKTC'li iş insanları, Antalya OSB'de incelemede bulundu

ANTALYA (AA) - Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde devlet ve sanayici iş birliğinde ihracatı artıracak nitelikte bir sistem oluşturulduğunu belirterek, aynı modeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uygulamak istediklerini bildirdi.

Ersözlü ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, KTSO ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında mayısta imzalanan iş birliği protokolü kapsamında OSB Başkanı Ali Bahar'ı ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

Ersözlü, Bahar ile ekibinden Türkiye'deki ve Antalya'daki OSB'lerin çalışma sistemi hakkında çok önemli bilgiler aldıklarını belirtti.

Yönetimsel ve sistemsel olarak farklı noktaları da görme imkanı bulduklarını aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu kadar ileri gitmesinin, ihracatının artmasının altında yatan etkenleri gördük, çok iyi bir sistem kurgulanmış, çok güzel bir yönetim şekli oluşturulmuş. Türkiye'de devlet ve sanayici iş birliğinin çök güzel bir örneği hayata geçirilmiş, buna tanık olduk. Hedefimiz böyle bir modeli KKTC'de de hayata geçirmek. Umarım bizler de Türkiye gibi başarılı oluruz."

- "Antalya OSB 'yeni nesil OSB' kültürünün oluşmasında rol oynadı"

Ali Bahar da Antalya OSB'nin büyüklüğü ve organizasyon kabiliyeti bakımından Türkiye'nin örnek OSB'lerinden biri konumuna geldiğini bildirdi.

Bölgenin hayata geçirilen projeler ile "yeni nesil OSB" kültürünün oluşmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Bahar, "Antalya OSB'nin yarım asra yaklaşan bu deneyimini, KKTC ve KTSO ile paylaşmaktan büyük bir onur duymaktayız. Kurumlar arası iletiştim ve iş birliğini artması için Antalya OSB'den bir ekibin de KKTC'ye gitmesini, bilgi ve deneyimlerini aktarmalarını sağlayabiliriz. Talep edilmesi halinde bu hizmeti vermekten, bu faydayı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, heyete Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. OSB kurulum süreçlerini sevk ve idare edecek müteşebbis heyetin görev ve yetkilerinden, OSB yer seçim çalışmalarına, imar planlamasından bölge müdürlüğü organizasyon yapısına, altyapı çalışmalarından yer tahsisine kadar, OSB'lerin amaç, kapsam ve görevlerine dair tüm detaylar anlatıldı.





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