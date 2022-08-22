Alanya'da yetiştirilen tropikal meyve çarkıfelekte üretim alanı 50 dekarı geçti

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde üretim alanı 50 dekarı geçen tropikal meyve çarkıfelek (passiflora) üreticiler için ekonomik değere ulaştı.

40'a yakın tropikal meyve türünün yetiştirildiği Alanya'da, ekonomik değer kazanan meyvelere muz, avokado, mangonun ardından ana vatanı Güney Amerika olan çarkıfelek de eklendi.

Seralarda ve bahçelerde yetiştirilen, yılda iki kez ürün alınabilen meyvenin üretim alanı ilçede 50 dekarı geçti.

Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, çarkıfeleğin sarmaşık türü bir gelişim gösterdiğini anlattı.

Meyveye daha çok yurt dışından ilçeye gelenlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Rüzgar, "Ülkemizde tanınmayan bir meyve ama bizde üretimi artmış durumda. Bununla birlikte pazar boyutuna da geldi." dedi.

Meyvenin sakinleştirici özelliğine dikkati çeken Rüzgar, "Bu özelliği nedeniyle tüketenlerin uykusunu getiriyor. Tüketicilerin yeni tanıdığı bu meyve, özellikle ilaç sektöründe kullanılıyor. Alanya'mızda yavaş yavaş gelişiyor. Üretimin daha da artırılması halinde ihracat yapabilecek noktaya da geleceğiz." diye konuştu.

- "Üreticilere passiflora ekimini öneriyorum"

Rüzgar, bakımı kolay olan bu meyveden yılda 2 defa ürün alınabildiğini, hastalığa da dayanıklı olduğunu ifade etti. Üreticilerin pazarlama sıkıntısı yaşamadığını aktaran Rüzgar, "Kolay yetiştirilmesi, yılda iki ürün alınması, dayanıklılığı ve ekonomik değeriyle üreticilere passiflora ekimini öneriyorum." dedi.

Tropikal meyve üretimi yapan Hakan Sayar da meyveyi deneme amaçlı olarak ektiğini belirtti. Passifloranın güzel ve değişik bir meyve olduğunu kaydeden Sayar, "Bakımı kolay. Yılda iki defa ürün verebiliyor. Şu anda hasat zamanı. Verimi çok iyi ve iyi fiyattan satılıyor. Bu meyvenin daha çok tanınması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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