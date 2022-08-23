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Antalya'nın sağlık altyapısı yeni yatırımlarla daha da güçleniyor

AA

Antalya'nın sağlık altyapısı yeni yatırımlarla daha da güçleniyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın sağlık altyapısının, Kepez ilçesinde yapımı süren şehir hastanesinin yanı sıra Döşemealtı, Manavgat, Aksu ve Alanya'daki yeni yatırımlarla daha da güçleneceği bildirildi.

Turizmde dünya markası olan Antalya, sağlık alanında yapılan yatırımlarla da öne çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanından misafirleri konuk eden kentte, 2 üniversite ve 18 kamu hastanesi ile 28 özel hastane bulunuyor. Güçlü altyapısı ile dünya sağlık turizminde de etkin rol oynayan ilde kamu yatırımları da devam ediyor.

Kentin yatak kapasitesini yüzde 30 arttırması hedeflenen şehir hastanesi ile açık ve kapalı 44 bin 300 metrekare alana 100 yataklı planlanan Döşemealtı hastanesinin inşası sürüyor. Bunun yanında Manavgat, Aksu ve Alanya ilçelerinde projelendirilen yeni hastaneler için çalışmalar devam ediyor.

- "Kent önemli bir sağlık üssü olacak"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, kentin gerek hastane gerekse hekim bakımından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Turizmin dışında sadece sağlık için kente gelenlerin sayısının da önemli bir potansiyeli oluşturduğunu ifade eden Yazıcı, "Özellikle özel sektörün diş, saç ekimi, estetik, organ nakli gibi alanlarda iyi durumdayız, daha da iyiye gidiyoruz." dedi.

Şehrin dünyaya hizmet ettiğini ve asla kaliteden taviz verilmemesi gerektiğini her platformda konuştuklarını anlatan Yazıcı, devlet olarak altyapıyı daha da güçlendirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını aktardı.

Yazıcı, yeni yatırımlarla sağlık altyapısının daha da güçleneceğine işaret ederek, "Kente 1034 yataklı, istenildiği takdirde 1750 kapasiteye çıkabilecek bir şehir hastanesi kazandırıldı. Son sistem teknik donanıma sahip hastanenin büyük bir bölümü nisanda hizmete açılacak. Hasta odaları tek kişilik olarak düzenlendi ancak ihtiyaç halinde rahatlıkla 2 kişilik odaya dönüştürülebilecek. Bütün branşların tek yerden yönetildiği şehir hastanesinin devreye girmesiyle kentin yatak kapasitesi de yüzde 30 artacak." ifadelerini kullandı.

Hastanenin 285 bin 145 metrekare kapalı alan üzerine kurulacağını ve 301 poliklinik, 246 yoğun bakım yatağı ile önemli bir sağlık üssü olacağını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmini de önemsiyoruz, yatırımlarla destekliyoruz ve kamuya ait yapılarımızla, üniversite hastanelerimizle katkı sunuyoruz. Özel sektörün de çok iyi bir aşama kaydettiğini görüyoruz, mutlu oluyoruz. Dişte bir ivme yakaladık. Bunu düşürmeden, hata yapmadan, kaliteyi bozmadan, inşallah her geçen gün misafir sayısını artıracağız. Diğer alanlarda da özellikle aralık ile nisan arasında sağlık ve spor turizminden bu şehre çok sayıda insan çekebilirsek yazın kazandığımıza yakın para kazanmaya devam ederiz."

Vali Yazıcı, sağlık turizmin ülke ekonomisine ve turizm başta olmak üzere bağlantılı tüm sektörlere önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

- Türkiye'deki sağlık hizmeti dünyaya örnek

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de özellikle Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin sağlık alanında verdiği hizmetin dünyada örnek gösterildiğini belirtti.

Salgının başlangıcından itibaren alınan tedbirler, tedavi aşamaları ve özellikle aşı çalışmalarının Türkiye'nin dünyada önemli bir sağlık ülkesi olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Başıbüyük, artık Türkiye'nin dünya standartlarını belirlemede etkili ülkelerden biri haline geldiğine dikkati çekti.

Kepez ilçesinde yapımı devam eden şehir hastanesinin kentin sağlık altyapısını güçlendireceğini, bunun sağlık turizmine yansımalarının da olacağını anlatan Başıbüyük, "Şehir hastanesinin yanı sıra Döşemealtı, Manavgat, Aksu ve Alanya'da da yeni hastane yatırımlarımız var. Sağlık turizmi ile de iddialıyız. Hedefimiz, yeni yatırımlarla bu işi değil Türkiye'de, tüm dünyada örnek gösterilen ve en iyi yapan kentlerden birisi olabilmek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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