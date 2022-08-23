Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde jandarma tarafından evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gökbük Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin ev ve evin eklentilerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 3 yivsiz av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.