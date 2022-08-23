Antalya'da konut üretimi geçen yıla göre yüzde 32 arttı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya'da konut üretiminin geçen yıla göre yüzde 32 arttığını söyledi.

ATSO ağustos ayı olağan meclis toplantısı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla ATSO meclis salonunda gerçekleşti.

Antalya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Çetin, Antalya'daki konut üretimine ilişkin verileri paylaştı.

Çetin, kentte konut üretiminin arttığını ifade ederek, "Antalya'da konut üretimi geçen yıla göre yüzde 32 oranında arttı. Konutta Antalya'ya yabancı ilgisi devam ediyor. Temmuz ayında Antalya'ya gelen Rus komşularımız sayesinde yabancı konut alımında İstanbul'u geçtik. Konut satışının yüzde 30'u yabancıya yapıldı, bu da elbette fiyatları yükseltiyor. Üretim artarsa arz ve talep dengesi kurulacaktır ama maliyetlerin de düşürülmesi gerektiği açıktır." diye konuştu.

İnşaatlarda yaşanan artışların kent genelinde altyapı sorunları arttırdığını dile getiren Çetin, özellikle elektrik ve kanalizasyon sistemlerindeki altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Çetin, Antalya'da yılın ilk yarısında 20 milyar liralık teşvik belgesi alındığını söyledi. Çetin, bu yatırımların havalimanı ve turizm alanında olduğunu aktararak, "20 milyar liralık teşvik belgesinin 10 milyarı havalimanı, 7 milyardan fazlası turizm yatırımı. Turizm yatırımları ağırlıklı olarak yenileme yatırımıdır. Bu gelişmeler Antalya’nın eşi olmayan bir pırlanta olduğunu bir kez daha göstermektedir. Turizm başarısı ve yabancı ilgisi Antalya’nın alternatifinin olmadığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

- Korkuteli Mermer Organize Sanayi Bölgesi projesi onaylandı

Korkuteli ilçesinde kurulacak Mermer Organize Sanayi Bölgesine ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Çetin, yürütülen projenin uzun bir süreçten sonra onaylandığını duyurdu.

Çetin, projenin tapu aşamasının tamamlanmasıyla hızlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz mermer sektörü temsilcilerini odamızda bir araya getirdik. Toplantıda ikili görüşmeler de yapıldı, ayrıca bölgesel platform oluşturma sürecini başlattık. Mermer sektörü, Burdur ve Isparta ile birlikte bölgemizin en önemli sektörlerinden birisidir. Güçlü bir bölgesel platform, sorunların çözümünde ve ihracat gibi alanlarda daha etkili sonuç alacaktır. Batı Akdeniz mermercilik sektörü platformuyla birlikte sanayi bölgesinin çevreci ve teknolojik yatırımlarla sektörün katma değerini yükseltmesini sağlayacağız."

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