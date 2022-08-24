GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam Vekili Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremin bazı bölgelerde hafif bir şekilde hissedildiğini belirtti.



112 Çağrı Merkezi'ne deprem nedeniyle herhangi bir çağrı gelmediğini ifade eden Şatıroğlu, "İlçe genelinde olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi.





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