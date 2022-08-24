Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mahmut Ali B'nin kullandığı 06 N 8629 plakalı otomobil, Akseki Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde Ahmet S. yönetimindeki 07 LMZ 86 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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